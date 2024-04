Incidenti sul lavoro, Uil e Cgil scendono in piazza al grido di "Adesso basta!"

Le sigle sindacali Cgil e Uil, questa mattina, a Foggia, hanno manifestato - come nel resto d'Italia - per chiedere, come da tempo fanno, adeguamenti delle leggi per garantire maggior sicurezza sul lavoro, cercando di evitare ancora morti bianche, anche dopo il grave incidente sul lavoro accaduto a Suviana.

Come spiagano Gianni Palma - segretario generale cgil Foggia - e Luca Maggio - coordinatore territoriale Uil Foggia - c'è bisogno, oggi più che mai, di leggi che ampliano il ventaglio di norme per garantire al lavoratore maggiore sicurezza. E' impensabile che ogni giorno si debba morire sul posto di lavoro.