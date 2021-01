L'Hotel President, dai fasti di un tempo a bomba ecologica pronta ad 'esplodere'. E nessuno prende provvedimenti

Sembra passato un secolo dai fasti dell'hotel President di viale degli Aviatori. Sono trascorsi invece venticinque anni da quando si è trasformata in una struttura fatiscente, dormitorio per stranieri e senza tetto. Una volta dentro ci si imbatte in una quantità enorme di immondizia, escrementi e ratti.

Tutto questo a qualche centinaio di metri dall'aeroporto che tra qualche mese dovrebbe finalmente avere una pista tutta nuova e a ridosso della struttura sanitaria San Francesco Hospital.

Almeno una volta all'anno, in estate, l'immondizia prende fuoco provocando un danno ambientale alla città di Foggia.

La proprietà della struttura sanitaria, da circa 5 anni, interpella le autorità per mettere fine a quello scempio. Chi sarebbe stato chiamato in causa avrebbe negato la propria responsabilità e finanche la proprietà della struttura. La società non sarebbe nelle disponibilità economiche per affrontare tale spesa.

In un incontro con il prefetto Grassi, nel 2019, riuscirono a strappare la promessa di far intervenire il Comune, nella persona del sindaco, quale massima autorità sanitaria della città; ma per bonificare quella zona sarebbero necessari milioni di euro che Foggia non avrebbe.

Ed è così che tutto ritorna al punto di partenza. Gioacchino Rosa Rosa, responsabile della comunicazione del Gruppo Telesforo, a Foggiatoday conferma le sollecitazioni che si susseguono dal 2016: "La Intur, la società in liquidazione, non ha i mezzi per poter poi restituire la somma anticipata dal Comune di Foggia per la bonifica"

La struttura è ancora lì, nel frattempo la clinica privata ne ha costruita una nuova ancora più vicina all'ex hotel. Al momento sembrerebbe che nessuno possa o voglia prendere provvedimenti. "Non possiamo sperare che qualsiasi cosa venga fatta, è un problema che puà esplodere e se esplode coinvolge non solo noi ma tutta la città"