Guerriglia urbana in via Imperiale: fitto lancio di petardi contro la polizia e cassonetti incendiati

Momenti di tensione ieri pomeriggio in via Imperiale, dove si è assistito a scene di autentica guerriglia urbana. Protagonisti, circa trenta ragazzi (molti dei quali minorenni) che dopo aver accatastato la legna nel parco sito in zona, all’arrivo delle forze dell’ordine hanno appiccato il fuoco con della benzina.

Subito dopo è partito un fitto lancio di petardi all’indirizzo della polizia, che fortunatamente non hanno provocato ferimenti.

A farne le spese, invece, sono stati alcuni cassonetti della spazzatura rovesciati e dati alle fiamme, per i quali si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto anche la polizia Locale per regolamentare il traffico e scongiurare l’arrivo in massa di altre persone nella zona dove era stato allestito il falò.

“Una vergogna per l’intera comunità civile di Foggia”, ha commentato su Facebook la presidente dell’associazione Guerrieri con la coda Anna Rita Melfitani, che in passato denunciò i numerosi episodi di inciviltà verificatisi in occasione della festa dell’Immacolata e che fu vittima di diversi atti intimidatori.

Quello dei falò dell’Immacolata non autorizzati è un fenomeno ormai che si ripete puntualmente ogni anno. Tra le giornate di giovedì e ieri la Polizia Locale e Amiu, con la collaborazione della Polizia di Stato, hanno rimosso oltre 20 tonnellate di legna accatastata abusivamente in alcune vie della periferia.