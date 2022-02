Dall’Ucraina a Foggia, il lungo viaggio di Giulia per riabbracciare la madre

Una valigia fatta in fretta, riempita con l’essenziale, prima della fuga in compagnia di un’amica. La fuga da una terra resa ormai invivibile dalle follie della guerra, l’arrivo in auto in Romania e la partenza con l’aereo che di lì a qualche ora l’avrebbe condotta in Puglia.

È la storia – raccontata dall’Ansa – di Giulia, giovane ragazza ucraina, che è riuscita a raggiungere sua madre Irina, da 20 anni a Foggia dove lavora come assistente agli anziani.

Ad attendere l’arrivo all’aeroporto di Bari di Giulia c’era proprio mamma Irina. Un abbraccio irrorato dalle lacrime di commozione ha suggellato il loro ricongiungimento.

“Siamo disperate e terrorizzate per ciò che sta succedendo in Ucraina. Lì c’è ancora l’altra mia figlia più grande, ha 29 anni. È incinta e il marito e stato richiamato alle armi, non può raggiungermi in Italia”, racconta Irina all’Ansa.

"Giulia è fuggita da Ternopil' giovedì mattina, appena è scoppiata la guerra. Ha attraversato le frontiere, affrontando lunghissime code di auto incolonnate cariche di persone che, come lei, cercavano di andar via dalla guerra. Era in auto con una sua amica - prosegue -. Poi, passando per l'Ungheria, ha raggiunto la Romania dove ha preso un aereo che l'ha riportata da me".

Resta vivo, però, il dolore di Irina per la sorte del suo popolo: “La mia terra così bella ora è allagata di sangue. Quello dei nostri fratelli, dei nostri genitori, dei nostri figli - dice -. Non ci aspettavamo una guerra nel XXI secolo. È tutto terribile. Ed io prego per loro".