Panico carburante, distributori presi d'assalto a Foggia e Manfredonia: "Temiamo di rimanere senza per la guerra"

Lunghe file oggi alla stazione di servizio Enercoop di Foggia. Le pompe di benzina sono state prese d’assalto alla notizia dell’invasione dell’Ucraina, che ha fatto scattare l'allarme più della minaccia di scioperi e del blocco degli autotrasportatori. La paura di rimanere senza carburante serpeggia tra gli automobilisti. In tanti sono rimasti sorpresi davanti all’ingorgo. Non sono mancati i disagi nella tarda mattinata: i clacson suonano all’impazzata quando la coda si allunga fino a via Miranda e le auto in transito non riescono a circolare. Stesse scene e stesso ‘panico carburante’ ieri sera a Manfredonia.