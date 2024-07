Guasto alla linea ferroviaria Caserta-Foggia: circolazione sospesa

La circolazione ferroviaria tra Foggia e Caserta è sospesa dalle 7.40 di questa mattina per un'anomalia sugli impianti di circolazione lungo la linea ferroviaria tra le stazioni di Solopaca e Bovino. Sul posto sono presenti i tecnici di Rfi che sono a lavoro per ripristinare la linea e accertare le cause. I treni al momento si fermano nelle stazioni di Caserta e Benevento. È in corso la riprogrammazione dell'offerta commerciale. Sono stati attivati gli autobus sostitutivi.