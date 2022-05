Guasto al treno merci sulla linea Pescara - Bari: traffico sospeso e treni cancellati sulla linea Adriatica

Guasto ad un treno merci sulla linea Pescara - Bari, traffico sospeso e treni cancellati sulla linea Adriatica. I disagi sono cominciati alle 4 della scorsa notte, ma il traffico ferroviario resta ancora bloccato sulla tratta, dove è in corso l'intervento dei tecnici e l’invio del mezzo di soccorso.

A causa dell’inconveniente tecnico, spiega Trenitalia, risulta al momento cancellato il treno Freccia Rossa 8810 Bari Centrale (5:30) - Milano Centrale (12:59). I passeggeri diretti a Barletta, Foggia, Bologna Centrale, Rimini e Milano Centrale possono utilizzare il treno Freccia Argento 8302 in partenza da Bari Centrale alle 7:46 fino a Roma Termini, dove trovano ulteriore proseguimento a cura dell'assistenza clienti di Trenitalia.

Ancora, è cancellato il Freccia Rossa 8814 Lecce (5:55) - Milano Centrale (15:10): i passeggeri diretti a Brindisi, Bari, Barletta, Foggia, Bologna Centrale, Rimini e Milano Centrale possono utilizzare il treno Freccia Argento 8302 in partenza da Bari Centrale alle 7:46 fino a Roma Termini, dove trovano ulteriore proseguimento a cura dell'assistenza clienti di Trenitalia.

Cancellati anche il Freccia Rossa Milano Centrale delle 8.05 diretto a Bari Centrale (i passeggeri possono utilizzare il treno FR 9805 in partenza da Milano Centrale alle 10:21 e in arrivo a Bari Centrale alle 17:27. Il treno oggi ferma a Milano Centrale, Parma, Modena e Civitanova Marche); l’Intercity 606 Bari Centrale delle 5.55 diretto a Bologna Centrale (passeggeri diretti a Bari, Barletta, Foggia, Bologna Centrale, Rimini e Milano Centrale possono utilizzare il treno Freccia Argento 8348 in partenza da Bari Centrale alle 6:10 fino a Roma Termini, dove trovano ulteriore proseguimento a cura dell'Assistenza clienti di Trenitalia; l’InterCity 608 Lecce (6:23) diretto a Bologna Centrale (15:00) e quello delle 8:00 diretto a Lecce. Tra i treni parzialmente cancellati, ci sono il Freccia Argento 8801 Venezia Santa Lucia (6:53) diretto a Lecce (cancellato tra Pescara e Termoli) e il Freccia Argento 8816 Lecce delle 7:00 diretto a Venezia Santa Lucia (cancellato tra Termoli e Pescara).