Guasto alla linea ferroviaria: circolazione dei treni rallentata sulla Pescara-Bari

Rallentamenti nella circolazione dei treni si sono registrati oggi, sabato 30 marzo, sulla linea ferroviaria Pescara-Bari. A causare i disagi, come si legge nella sezione 'Viaggiatreno' del sito di Trenitalia, un guasto alla linea nei pressi di Bari. I tecnici di Rfi sono intervenuti sul posto.

Secondo quanto riportato dal sito "i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 80 minuti". Il treno Frecciarossa 8314 Lecce (11:15) - Foggia (13:44) è fermo a Bari Centrale dalle ore 12:46, così come il treno Intercity 612 Lecce (8:42) - Milano Centrale (21:40) fermo a Bari Centrale dalle ore 11:55.

La circolazione è tornata regolare intorno alle ore 13.15. "I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 90 minuti".

Circolazione rallentata anche sulla linea Bari-Lecce

Rallentamenti si registrano anche, come si legge sempre su Viaggiatreno, per verifiche sulla linea tra Polignano a Mare e Monopoli. Richiesto l’intervento dei tecnici per consentire la ripresa della circolazione. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 50 minuti. Il treno FR 9808 Lecce (12:06) - Torino Porta Nuova (21:38) è fermo a Monopoli dalle ore 13:10.

*Ultimo aggiornamento ore 13.45