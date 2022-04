Guasto elettrico: treni cancellati o sostituiti da bus, disagi sulla Bari-Foggia

Un guasto alla linea elettrica tra Bari Centrale e Bari Santo Spirito, da qualche ora, più precisamente dalle 5.50, sta creando disagi per i pendolari. È in corso l'intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa del traffico ferroviario, mentre è in atto la riprogrammazione dell'offerta commerciale.

Cancellato il Frecciargento 8348 Bari Centrale (6:10)-Roma Termini (10:03). I passeggeri possono utilizzare il treno Fa 8302 in partenza da Bari Centrale alle ore 7:46 e in arrivo a Roma Termini alle ore 11:55.

Il treno Intercity notte 765 Milano Centrale (21:50) - Lecce (10:37) è instradato sul percorso alternativo via Bari Lamasinata e ferma anche a Bari Santo Spirito. I passeggeri diretti a Bari centrale possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus tra Bari Santo Spirito e Bari Centrale.

Cancellazioni e sostituzioni con bus per i treni regionali della relazione Bari-Foggia



