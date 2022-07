Scatta allarme anti-rapina e anti-incendio, evacuato il GrandApulia. E' successo poco fa, nella galleria del centro commerciale in zona Asi, a Foggia. Per cause ancora da accertare (si pensa al malfunzionamento di un sensore ma sono in corso accertamenti) è scattato l'allarme 'nebbiogeno' che si attiva in caso di rapina e quello anti-incendio posto a protezione della struttura. Gli avventori presenti sono stati invitati ad uscire dal centro, in attesa delle opportune verifiche. Sul posto, carabinieri e vigili del fuoco hanno escluso tentativi di furto, rapina o principi di incendio. Si sarebbe trattato, quindi, di un guasto tecnico.