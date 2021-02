Traliccio dell'alta tensione 'smontato' a Manfredonia: tra i rifiuti, traverse in acciaio abbandonate

Stavano letteralmente facendo a pezzi un traliccio dell'alta tensione. È stato il nucleo operativo delle Guardie Ambientali Italiane volontarie di Manfredonia, coordinato dal responsabile Alessandro Manzella, ad accorgersi delle traverse mancanti. È accaduto in località Castellana.

Alcune sono state ritrovate in mezzo ai rifiuti abbandonati illecitamente, probabilmente pronte per essere portate via in un secondo momento. Le guardie ambientali, in un giro di ispezione, hanno notato che dal traliccio dell'Enel mancavano diverse traverse in acciaio zincato e hanno capito che qualcuno aveva iniziato a smontarle, svitando i bulloni, a rischio di rimanere folgorato e di compromettere la stabilità del traliccio.

I volontari guidati da Manzella hanno subito informato l'Enel e fornito tutte le informazioni necessarie per l'intervento.