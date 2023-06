Guardia di Finanza, il comandante regionale a Foggia per fare il punto sulle operazioni in Capitanata

Questa mattina il comandante regionale Puglia della Guardia di Finanza, il generale di divisione Fabrizio Toscano, ha visitato il Comando Provinciale di Foggia. A fare gli onori di casa il comandante provinciale, colonnello Leonardo Ricci. Il comandante Toscano ha poi incontrato una rappresentanza del personale in servizio e i militari in congedo dell’associazione nazionale finanzieri – Sezione di Foggia. A seguire ha preso parte alla premiazione dei finanzieri che si sono distinti nell’esecuzione di importanti attività di servizio.

L’incontro ha fornito l’occasione per parlare della situazione socio-economica del territorio e degli aspetti relativi alla gestione, al personale, alla logistica e alle operazioni della Guardia di Finanza nella provincia. Uno specifico approfondimento è stato dedicato alle principali attività operative in corso in un territorio che vede il Corpo particolarmente impegnato nel contrasto alla criminalità economico-finanziaria ed organizzata, all’evasione fiscale ed agli sprechi in materia di spesa pubblica. Il focus è stato incentrato sulle attività di controllo in materia di P.N.R.R. e sulle indagini patrimoniali a contrasto della criminalità organizzata.

Al termine della visita, il Generale Toscano ha espresso parole di apprezzamento ai militari del Reparto, invitando il personale a continuare al massimo livello di impegno e professionalità nell’azione di servizio a tutela delle persone e delle imprese.