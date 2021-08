Incredibile a Motta Montecorvino, grandine come la neve sul selciato. Temporali e allerta meteo nel Foggiano

Allerta meteo gialla in provincia di Foggia e in Puglia fino alle 20 di oggi 26 agosto 2021. Grandinata a Motta Montecorvino ed effetto neve

Tempo incerto in questi giorni in provincia di Foggia, alle prese con precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale con quantitativi cumulati da deboli a moderati o piogge sparse o isolate. In alcuni comuni si sono verificate delle vere e proprie tempeste d’acqua, di vento e di grandine, tanto da provocare, due giorni fa ingenti danni a vigneti e uliveti. Un fulmine, lo ricordiamo, a San Severo, si è abbattuto su un albero del cortile di un’abitazione.

Fino alle 20 di questa sera è in vigore un’allerta meteo giallo con rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali. Nebbia, fulmini e temporali sono in corso in alcune aree della Capitanata. Nulla però che potesse far pensare ad una violenta grandinata che avrebbe provocato un effetto neve, coma accaduto a Motta Montecorvino, con le strade ricoperte di bianco in alcuni punti.