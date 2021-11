Gli uffici giudiziari di Foggia in lutto per la improvvisa, accidentale ed immatura morte del cancelliere esperto Clara Ghierghia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Il personale tutto degli uffici giudiziari di Foggia oggi è stato funestato dalla inaspettata, agghiacciante e triste notizia che ha visto la Collega Clara Ghierghia perdere la vita in un rocambolesco incidente stradale lungo il quotidiano tragitto che da casa conduceva al suo luogo di lavoro! Clara, Collega e Amica, conosciuta e stimata da tutti, lascia un vuoto incolmabile in tutti quanti hanno avuto modo di conoscerla non solo professionalmente ma anche da un punto di vista umano! Persona solare, gioviale e disponibile con tutti!