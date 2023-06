E' Giuseppe Tucci il pompiere foggiano coinvolto nella rissa a Rimini: confermata morte cerebrale

E’ Giuseppe Tucci il pompiere 34enne di origini foggiane, ma in servizio presso il distaccamento aeroportuale di Miramare di Rimini, rimasto gravemente ferito e dichiarato in stato di morte cerebrale dopo una colluttazione all’esterno di un locale di viale Principe di Piemonte a Miramare avvenuta la notte scorsa.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane, per motivi ancora da chiarire e al vaglio degli inquirenti, sarebbe stato cacciato dal locale dove si trovava e una volta fuori, intorno alle 2 di notte, sarebbe rimasto coinvolto in una colluttazione con il buttafuori. Durante la rissa il foggiano sarebbe caduto a terra (la dinamica è in corso di accertamento) sbattendo la testa. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che lo hanno trasportato all’ospedale Infermi di Rimini dove è stato intubato. Le sue condizioni sarebbero peggiorate durante la notte. Secondo le analisi delle ferite fatte dal personale medico, non ci sarebbero ferite lacero contuse in testa.

Oltre ai sanitari, sul posto sono intervenuti la polizia scientifica e gli agenti della squadra mobile. Questi ultimi stanno ricostruendo la serata sentendo i testimoni e i titolari del locale, mentre il sostituto procuratore Davide Ercolani ha disposto la visione delle immagini delle telecamere interne di sorveglianza per stabilire l'esatta dinamica dei fatti. Il capo squadra e il comandante dei vigili del fuoco, invece, hanno accompagnato i genitori di Giuseppe, arrivati da Foggia nel pomeriggio, in ospedale per le incombenze del caso.