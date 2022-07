Foggia, il maresciallo Giuseppe Padovano è segretario provinciale del Nuovo Sindacato Carabinieri

Il maresciallo ordinario Giuseppe Pio Padovano, comandante della Stazione Carabinieri di Castelluccio dei Sauri, è stato nominato segretario generale provinciale di Foggia del Nuovo Sindacato Carabinieri – Nsc.

Padovano nella sua trentennale carriera ha ricoperto vari incarichi sempre alla territoriale, nelle regioni Calabria, Campania e Puglia, dove è giunto nel 2009. L’Ispettore, nell’assumere l’incarico, ha voluto ringraziare, per il lavoro svolto, il segretario provinciale Stefano Biondi e tutti gli iscritti Nsc della provincia di Foggia, ai quali ha indirizzato il suo saluto e l’invito, a breve, ad un incontro programmatico. “La provincia di Foggia è un territorio che ha realtà molto diverse tra di loro, con dinamiche che necessitano di essere seguite singolarmente e costantemente, al fine di poter individuare e proporre le soluzioni più idonee ad ognuna di esse” ha detto il neosegretario.

Tra le prime dichiarazioni, ha annunciato di voler al più presto conoscere personalmente tutti gli iscritti della provincia. E’ nel suo intento anche creare un vero e proprio ponte con i colleghi dell’Organizzazione Forestale, con l’obiettivo di realizzare una sinergia comune per affrontare le criticità, a vario livello. Numerose sono le iniziative in cantiere che nei prossimi mesi vedranno la luce in provincia di Foggia e che porteranno il Nsc, attraverso il neo segretario generale provinciale, alla creazione di una rete di supporto alle attività, formata da iscritti che collaboreranno in stretta sinergia con il maresciallo Padovano.