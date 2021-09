Il saluto speciale dei colleghi di Ferrovie del Gargano. Giuseppe Franciosa, in servizio a Volturino, è stato stroncato da un brutto male a 43 anni

"Ciao Peppe, il nostro angelo". Così i colleghi di Giuseppe Franciosa, hanno ricordato l’autista in servizio presso Ferrovie del Gargano, stroncato da un brutto male a soli 43 anni. Ieri mattina c’erano familiari e amici ma anche tanti viaggiatori e colleghi a dare l’ultimo saluto.

“Era una persona solare, tanta voglia di fare e mettersi al servizio dei viaggiatori, i suoi “amici” di ogni giorno, che sui social hanno espresso tanta amarezza per la sua scomparsa. Con i colleghi lo hanno salutato fasciando i bus su cui lavorava con frasi toccanti. E anche Peppe ha dimostrato che questa è davvero una grande famiglia” il cordoglio della direzione generale di FerGargano,.

"Chiunque abbia viaggiato con te non ha potuto evitare di sorridere. Ora ti aspetta il tuo ultimo viaggio! E mi raccomando, fà sorridere anche gli Angeli lassù! Arrivederci Giusè" (Caterina). "Spiazzata dalla trista notizia che non avrei mai voluto ricevere. Riposa in pace amico mio. Veglia sui tuoi figli" (Lucia).