Fossacesia dedica la bandiera blu a Calabrese. Bandiera a mezz'asta e corse straordinarie per i funerali

Il sindaco delle Isole Tremiti, Giuseppe Calabrese, resta nei cuori di tutti. Non soltanto dei suoi concittadini, ma anche in quelli dei suoi ‘colleghi’. Il primo cittadino di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, ha deciso di dedicare la ventiduesima bandiera blu ottenuta quest’anno al sindaco delle Diomedee.

“Sarebbe dovuto essere un momento di gioia per tutti per la riconquista o per la prima assegnazione dell'effige della Fee – ha detto – e invece la notizia della morte di Calabrese ha colpito profondamente gli amministratori comunali presenti. Dedico la nostra 22esima a lui che, come tanti sindaci, lavorano, operano, non si risparmiano per le loro collettività".

“Gesto e parole che ci fanno emozionare – commentano dal Comune delle Tremiti attraverso la pagina facebook ufficiale – arrivano da Fossacesia, in provincia di Chieti, dove il sindaco, che è anche vice presidente consiglio nazionale Anci, ha dedicato la bandiera blu appena assegnata al suo Comune al nostro sindaco Giuseppe Calabrese, scomparso ieri mattina: poche ore dopo, avrebbe dovuto ritirare quel vessillo riassegnato anche al Comune delle Isole Tremiti”.

Intanto a Palazzo di Città bandiere a mezz’asta, mentre il 18 maggio alle 10 in piazza Belvedere nell’isola di San Domino ci sarà una cerimonia commemorativa. Invece domenica 14 maggio, per permettere la partecipazione ai funerali che si terranno a Manfredonia, ci saranno due corse straordinarie della motonave Santa Lucia: alle 10.35 dalle Tremiti e alle 15.15 da Termoli.

Anche il Ministro del Turismo Daniela Santanchè e il Presidente della Fee Italia Claudio Mazza hanno simbolicamente consegnato una Bandiera Blu al sindaco decedute.