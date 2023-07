Giuseppe, l'operaio di Foggia morto mentre rientrava dal lavoro: da due anni lavorava per una ditta di Milano

Non è stata ancora stabilita la data dei funerali di Giuseppe Ammolla, l'operaio originario di Foggia deceduto il 20 luglio scorso a Spino d'Adda in provincia di Lodi, mentre, secondo quanto riferisce a Foggiatoday sua cognata Antonella, stava rientrando a casa dopo una giornata di lavoro trascorsa in provincia di Cremona.

Domiciliato a Cinisello Balsamo, aveva 44 anni. "Un passante ha visto mio cognato scendere dal mezzo per poi accasciarsi sull'erba. Ha chiamato i soccorsi che sono intervenuti". Sulla morte di Giuseppe indaga la Procura, verrà eseguita l'autopsia per accertare con esattezza le cause del decesso. Non è escluso che possa essersi trattato di un colpo di calore, atteso che, le temperature quel giorno erano da bollino rosso e il mezzo di lavoro - secondo quanto evidenzia la cognata alla nostra testata - non era dotato dell'area condizionata.

Non aveva figli e non era sposato. Da due anni lavorava presso una ditta di Milano che si occupa di attivazione di fibra ottica come tecnico giuntista