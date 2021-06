Giuliano Volpe non si risparmia sul 'Piano delle fosse': "Un sito unico ridotto in condizioni penose. Che tristezza"

"Un sito unico, straordinariamente importante, ridotto in condizioni penose: che tristezza". E' duro il commento di Giuliano Volpe, archeologo e docente universitario, già rettore UniFg, sulle condizioni del 'Piano delle Fosse', a Cerignola.

Le sue parole aprono ad una riflessione sulla gestione e valorizzazione dei luoghi di interesse storico-culturale: "E' l'ennesima dimostrazione che investire risorse in restauri e sistemazioni (in più non particolarmente fatte bene come in questo caso, quasi completamente prive di supporti didattici a parte qualche pannello) è inutile se non si affronta subito il problema della gestione", conclude.