Giulia, la bimba di 6 anni colpita da un tumore al cervello trasportata da Foggia a Roma: scatta la gara di solidarietà

Giulia ha solo 6 anni e fino a pochi giorni fa giocava e aspettava il Natale come tutti i bambini della sua età. Dopo una settimana di mal di testa e febbre, le hanno diagnosticato un tumore al cervello.

A Foggia ha già subìto un'operazione per agevolare il drenaggio dei liquidi. I genitori hanno deciso di rivolgersi a un centro specializzato. Nella notte, è stata portata a Roma e in queste ore viene sottoposta a tutti gli accertamenti prima di un delicato intervento chirurgico al Policlinico Gemelli.

La famiglia, piombata in un calvario, ha bisogno di un sostegno economico per far fronte a tutte le spese. È partita una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe. L'appello a donare anche solo un euro è diventato subito virale. In poche ore ha superato i 6mila euro, l'obiettivo è arrivare a quota 20mila.

C'è anche un Iban per donare: IT49L3608105138268431468441, e un codice PostePay Evolution 5333 1711 1668 5499, causale 'Per la piccola Giulia', destinatario: Antonio Selicato.