Centinaia di girini di rospo smeraldino in una fontana di Foggia: è una specie protetta, scatta il recupero

Si tratta di una specie protetta dalla Convenzione di Berna, motivo per il quale, questa mattina, sono scattate le operazione di recupero e messa in sicurezza degli esemplari. La volontaria Marsia: "La sfida più grande è stata coinvolgere i bambini del quartiere e renderli 'guardiani' dei girini"

Centinaia di girini di rospo smeraldino sono stati individuati nella fontana cittadina del parco Atleti olimpici e azzurri d’Italia, in zona Macchia Gialla, a Foggia. Si tratta di una specie protetta dalla Convenzione di Berna per la salvaguardia della fauna minore, motivo per il quale, questa mattina, sono scattate le operazione di recupero e messa in sicurezza degli esemplari.

Armati di retini e stivali, volontari e dottori scientifici del Museo di Storia Naturale (sul posto Vincenzo Rizzi e Maurizio Gioiosa), hanno recuperato i girini per trasferirli in acquario-nursery appositamente allestito per permettere loro di completare la metamorfosi in vista della futura immissione in natura.

Nulla da fare per la coppia di rospi che li ha originati: il primo è rimasto intrappolato nel filtro della fontana, l’altro è stato trovato morto in una vicina aiuola.

A notare i girini è stata Marsia Loprieno, giovane residente della zona che si è subito attivata per metterli in salvo:

“Mi sono messa in contatto con associazioni e realtà che si occupano di anfibi (in particolare 'Oasi Smeraldino' e l’associazione ‘Ape Natura’, in Lombardia), che mi hanno dato le prime informazioni su come muovermi. Poi ho contattato varie associazioni animaliste, tra cui ‘Guerrieri con la coda’, e ambientaliste del territorio per organizzare il trasferimento. La sfida più grande è stata riuscire a coinvolgere in questa avventura i bambini del quartiere e trasformare loro da principale pericolo (era scattata una sorta di caccia al girino) in ‘guardiani’ dei girini”, conclude.

Copyright 2021 Citynews