Focus sulla mafia foggiana, il procuratore Melillo: "Situazione grave. Criminalità poco conosciuta e sottovalutata"

Pericolose, sottovalutate e impenetrabili. È il profilo delle mafie foggiane che il procuratore Nazionale antimafia e antiterrorismo Giovanni Melillo ha tracciato nel corso dell'audizione davanti alla Commissione parlamentare antimafia tenutasi stamane.

Melillo ha evidenziato il rapporto di "proporzionalità diretta tra debolezza delle funzioni statali e crescita dei poteri della criminalità", nei confronti del quale la risposta degli apparati repressivi e giudiziari negli anni '80 e '90 non è stata adeguata: "A lungo le forze di polizia non hanno investito quello che avrebbero dovuto, ma da almeno 15 anni il segno della risposta è cambiato. Le forze di polizia hanno investito alcune delle migliori risorse umane nella prevenzione e repressione della criminalità foggiana".

Tuttavia, la situazione in Capitanata resta ancora piuttosto grave e secondo il procuratore, una delle cause è dettata da "un deficit di conoscenza perdurante" che ha generato una sottovalutazione del fenomeno. Nel corso dell'audizione Melillo ha messo in risalto anche le affinità e i collegamenti tra la criminalità foggiana e le famiglie regine della 'Ndrangheta, nonché con la camorra. "Rapporti sottovalutati, lasciati sviluppare senza adeguato contrasto".

Con la camorra, in particolare, la mafia foggiana condivide l'attuale impenetrabilità. A oggi non si registrano fenomeni di dissociazione al pari del cartello che controlla l'area metropolitana, ovvero l'alleanza di Secondigliano. "Borsellino diceva che servivano prima i giudici, poi i collaboratori. Prima lo Stato dimostra credibilità attraverso una rigorosa attività di contrasto, poi si possono determinare significativi processi di dissociazione. Speriamo che le attività in corso possano determinare risultati importanti, necessari anche per illuminare le capacità di condizionamento che le mafie esercitano sulla pubblica amministrazione, come dimostrano gli scioglimenti dei consigli comunali, compreso quello del comune capoluogo", ha chiosato Melillo.