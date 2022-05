Ippolito lascia la Questura di Foggia: promosso a 1° dirigente della direzione centrale della Polizia

Il dr. Giovanni Ippolito, psicologo della Polizia di Stato in servizio presso l’ufficio sanitario della Questura, lascia Foggia. Promosso a primo dirigente, andrà a guidare la II Divisione del servizio di Psicologia della direzione centrale di Sanità della Polizia di Stato. Un incarico importante all’interno di un servizio che tra gli altri adempimenti, prevede attività di indirizzo e di coordinamento delle attività professionali degli psicologi della Polizia di Stato nel settore della psicologia del lavoro e della salute, della psicologia giuridico forense e investigativa.

Nella sede di via Antonio Gramsci, dal 2007 si è occupato dell’assistenza, del benessere e della formazione per il personale nei corsi di qualificazione e aggiornamento. Ha collaborato con l’ufficio Anticrimine per lo sportello Antistalking e aperto lo 'Sportello antiviolenza donne'.

E’ stato ideatore e promotore di protocolli d’intesa finalizzati alla realizzazione di progetti di prevenzione e contrasto alla pedofilia, ai maltrattamenti, alle lesioni in danno di minori, al bullismo, al cyberbullismo, alla violenza di genere, alle dipendenze patologiche e alla sicurezza stradale.

Ha ideato e realizzato attività di prevenzione sull’abuso su minori attraverso l’uso di immagini appositamente realizzate attraverso una tecnica definita Viepi, (verbalizzazione involontaria evocata per immagini), insieme alla dottoressa Michela Gambatesa, che ha permesso di aiutare alcuni minori a rompere il muro del silenzio e denunciare ciò che gli accadeva (qui i dettagli).

Ha partecipato infine ad alcune pubblicazioni scientifiche e tanti progetti di solidarietà sociale finalizzati al miglioramento della qualità della vita dei bambini e ragazzi con autismo e loro famiglie