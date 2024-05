Colpo di scena in Corte d’Assise, Iannoli confessa due omicidi: "Ho sparato io"

“Ho sparato io”. Colpo di scena in Corte d’Assise, a Foggia, dove il 38enne viestano Giovanni Iannoli - imputato nei processi per gli omicidi di Marino Solitro e Antonio Fabbiano, avvenuti entrambi a Vieste, nell’aprile 2015 e nell’aprile 2018 - ha chiesto di prendere la parola, alla presenza dell’avvocata Ippolita Naso e dei legali Michele Arena e Giulio Treggiari, assumendosi la responsabilità nei due fatti di sangue.

La confessione è avvenuta alla presenza del pm della DDA di Bari, Fabio Buquicchio, in sostituzione del pm titolare Ettore Cardinali, e poi della pm Rosa Pensa della Procura di Foggia. "Ero stato scarcerato da una settimana”, spiega l’uomo rispetto al caso Solitro, in cui è imputato con il pentito Danilo della Malva.

"Della Malva, con il quale avevo un ottimo rapporto, mi aveva chiesto di partecipare all’omicidio per vendicare un’azione commessa da Solitro, che in ambito criminale non era ben visto. Non volevo partecipare, ma poi mi ha convinto. Abbiamo agito senza sopralluoghi, l'arma l’ha fornita Della Malva: era un fucile con le canne mozzate che sparava solo due colpo, entrambi a segno. Ho sparato io, poi Della Malva mi ha tolto il fucile e ha colpito l’uomo alla testa per assicurarsi che fosse morto”.