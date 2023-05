A Cerignola il tricolore arriva dal cielo: spettacolare atterraggio in piazza con il paracadute del colonnello Filippini

Sventolando una bandiera tricolore di 500 metri quadrati per onorare la manifestazione che si è svolta questa mattina a Cerignola per dire no all'illegalità: in questo modo è giunto dal cielo Paolo Filippini, colonnello paracadutista in pensione dal 2017.

Una manifestazione, organizzata dall'associazione Neverland, per ricordare il 31esimo anniversario della strage di Capaci e per gridare "Io non ho paura". Un secco no a tutte le illegalità e ad ogni tipo di mafia, un insegnamento dato alle centinaia di bambini che hanno assistito a questo affascinante evento in paracadute.