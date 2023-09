Gioco d'azzardo patologico tra i ragazzi: così la Asl Fg prova a contrastare il pericolo

Asl e Teatro Pubblico Pugliese insieme per contrastare il gioco d'azzardo patologico

Il progetto proposto si pone l'obiettivo di sensibilizzare e favorire la prevenzione del Gioco d'azzardo Patologico (Gap) e si rivolge principalmente ai ragazzi che frequentano le scuole secondarie di secondo grado della Provincia, in quanto target sensibili e privilegiati per un'azione incisiva di prevenzione. Considerato il gruppo a cui si rivolge l'intervento, saranno utilizzati strumenti e linguaggi familiari alle ragazze e ai ragazzi, generi artistici che meglio incontrano i gusti e le tendenze dei giovani.

Le attività principali consisteranno in laboratori Artistici di Scrittura Creativa: saranno realizzati tre laboratori in tre città diverse e rivolti ad un numero massimo di 30 studenti per ciascun laboratorio.

I partecipanti avranno modo di apprendere le tecniche di scrittura creativa e potranno sperimentare diversi mezzi di espressione artistica: letteratura, musica, canto, videomaking, nell'ottica di lasciare spazio alla creatività e all'appropriazione dei ragazzi dei metodi e

strumenti creativi.



Obiettivo finale del laboratorio sarà la realizzazione di una "creazione artistica": il testo di una canzone rap, un breve cortometraggio, un racconto, o altro, sul tema del Gap.



Durata di ciascun laboratorio: 15 incontri di 2 ore ciascuno, per una durata totale di 30 ore, da svolgersi tra settembre e dicembre 2023. Gli studenti partecipanti ai laboratori potranno sensibilizzare le comunità di riferimento alla problematica e riceveranno l'Attestato di 'Ambasciatore del Buon Gioco'.



A conclusione di ciascun laboratorio sarà realizzato uno spettacolo come momento di restituzione delle attività laboratoriali svolte, alla presenza degli studenti dei diversi Istituti scolastici coinvolti. Ci saranno anche degli incontri di sensibilizzazione da realizzare nelle scuole secondarie di secondo grado di città diverse dalle sedi dei laboratori, al fine di aumentare il livello di consapevolezza e di attenzione al problema.

L'incontro prevedrà una breve performance artistica tratta dai Laboratori Artistici di Scrittura Creativa e seguita dall'intervento di uno specialista (Psicologo, Medico o Assistente Sociale) che evidenzierà i comportamenti e i pensieri che rappresentano dei campanelli d'allarme per il Gap ed indicherà cosa fare e a chi rivolgere le richieste di aiuto e di supporto in caso di problemi col gioco d'azzardo

Saranno organizzati servizi di trasporto per delegazioni di studenti di altre scuole.

L'evento finale rappresenterà l'occasione per la restituzione dei risultati dei laboratori artistici con il coinvolgimento dei conduttori, dei docenti e di una rappresentanza degli studenti, che presenteranno le loro realizzazioni artistiche. Seguirà un convegno sul tema del Gap a cui saranno invitate autorità e portatori d`interesse locali.

I laboratori si terranno a San Severo, Cerignola, Manfredonia, mentre gli incontri di sensibilizzazione a Candela, Monte Sant'Angelo e a Lucera. L'evento finale vedrà Foggia come città ospitante.