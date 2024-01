Giochi illegali, scommesse sportive e apparecchi irregolari: tolleranza zero anche nel Foggiano

Sono stati complessivamente 580 i controlli per la prevenzione e la repressione del gioco illegale, la sicurezza e la tutela dei minori, eseguiti dal 28 novembre al 7 dicembre dell'anno scorso il 23 province d'Italia, tra cui Foggia, dal Comitato presieduto dal direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Roberto Alesse, e composto dalle forze di polizia.

Difatti, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza hanno sottoposto a verifica punti di raccolta scommesse, sale Vlt, esercizi commerciali generalisti con presenza di Awp o che effettuano servizi per conto di concessionari per il gioco a distanza.

Il dispiegamento delle forze in campo ha permesso di riscontrare la presenza di 15 punti non autorizzati di raccolta scommesse, 88 apparecchi AWP irregolari sottoposti a sequestro e 21 totem per la connessione a siti di gioco irregolari.

Il totale, relativo a 173 sanzioni amministrative irrogate, ammonta a 12.178.000 euro. In ambito penale i soggetti sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per reati come la raccolta illecita di scommesse sportive, sono stati 42.

Fondamentale è risultata l'azione sinergica tra Adm e le Forze di Polizia realizzata attraverso l’analisi dei flussi di gioco, l’utilizzo di specifiche tecnologie e l’impiego di personale esperto.

La mission del CoPReGI è quella di garantire l’ordine e la sicurezza pubblici, il diritto alla salute dei cittadini, ma anche gli interessi erariali.