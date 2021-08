Arrivano i Fire Boss al Gino Lisa: già in azione per spegnere un incendio a Sant'Agata di Puglia

I due velivoli della Regione Puglia sono operativi nell'aeroporto di Foggia per il servizio antincendio. La sede della Protezione Civile regionale entra in funzione

All'aeroporto Gino Lisa di Foggia sono arrivati due Fire Boss della Regione Puglia. I velivoli antincendio, bombardieri di acqua per la lotta al fuoco sempre più spietato in Capitanata, fanno base nello scalo riaperto il 26 luglio scorso e oggi sono intervenuti per spegnere un incendio a Sant'Agata di Puglia, in località Monte Ultrino, zona già in passato percorsa dalle fiamme.

Sono stati di parola il presidente della Regione Michele Emiliano, il suo vice e assessore al Bilancio Raffaele Piemontese, che ha lavorato per sbloccare i lavori di allungamento della pista, e il dirigente regionale della Protezione Civile Mario Lerario. Ora l'aeroporto si può dire a tutti gli effetti sede operativa del Centro Operativo regionale della Protezione Civile, che potrebbe essere specializzata proprio nell'incendio boschivo.

L'hub regionale della Protezione Civile, oltre a essere funzionale per interventi tempestivi in un territorio devastato dai roghi, è stata la soluzione che ha consentito di non incorrere nei vicoli degli aiuti di Stato per l'opera attesa da anni.

Una struttura all'interno del sedime aeroportuale è destinata anche ad ospitare la Centrale Unica di Risposta del numero Unico Regionale 112, prevista da un protocollo sottoscritto fra il ministero dell’Interno e la Regione Puglia. Ad occuparsi della sua attivazione è sempre la Protezione Civile della Puglia che potrà disporre di un hangar dedicato per il ricovero dei velivoli.

Solo due giorni fa, Aeroporti di Puglia aveva mostrato un volo di aviazione generale atterrato a Foggia dalla Francia, iniezione di fiducia per il territorio che ora attende l'attivazione dei voli di linea.