L'avvocato Gianluca Ursitti riconfermato presidente del Consiglio degli Avvocati di Foggia

Con 1194 preferenze, l’avvocato Gianluca Ursitti è stato riconfermato alla presidenza del Consiglio degli Avvocati di Foggia. Le operazioni di voto si sono concluse alle 14 di oggi: alle urne 1760 votanti su 3157 aventi diritto.

Quarantadue i legali in corsa. Ursitti era il candidato presidente della lista ‘Avvocati insieme’, che godeva del sostegno di Aiga - Associazione Italiana Giovani Avvocati di Foggia, rappresentata al suo interno dalla quota Vinelli, Cifaldi, Chionchio e Iannarelli. Il programma spaziava dagli ambiti della ‘Formazione e merito’ a quello dei ‘Servizi per gli avvocati’; ancora dalle ‘Opportunità per giovani avvocati’ alla ‘Vita del tribunale’ e al ‘Ruolo dell’avvocato nella comunità’.

Stando all’esito del voto telematico, a comporre il Consiglio, che resterà in vigore nel quadriennio 2023-2026, saranno 20 avvocati della lista ‘Avvocati insieme’, con Luigi Leo (536 voti), candidato presidente della lista ‘Gli avvocati al centro’. Il nuovo organismo sarà quindi composto dagli avvocati Giovanna Paolisso, Giuseppe Agnusdei, Pasquale Caso, Valerio Vinelli, Nicoletta Miranda, Marco Scillitani, Luigi Iannarelli, Grazia Chionchio e Carmela Volpe. Ancora Pia Pennelli, Alessia Cifaldi, Enricomaria Orsitto, Donatella Ventarola, Angela Masi, Giacomo Celentano, Rosaria Marolla, Gaetano Massimiliano Mari, Nadia Di Sabato, Luigi Leo e Tommaso Dilorenzo.

“Partiamo dai punti indicati nel nostro programma: formazione, digitalizzazione e prosieguo del lavoro già avviato quattro anni fa”, ha spiegato a FoggiaToday Ursitti. “Le criticità sono tante, alcune endemiche e altre dovute alla pandemia che per due anni ci ha bloccato. Ovviamente il Consiglio dell’Ordine è un organismo amministrativo e fino ad un certo punto può porre rimedio, o pensare di porre rimedio, a certe criticità. Noi cercheremo di portare avanti il nostro programma e speriamo di fare bene: mi ha fatto piacere che i colleghi ci abbiano riconfermato perché vuol dire che il nostro lavoro ha dato i suoi frutti”.

Sul fronte dell’edilizia giudiziaria, invece, il presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Foggia si è detto fiducioso. “E’ un tema complesso che stiamo portando avanti nella commissione permanente già da qualche anno. I fondi sono arrivati, ci sono problemi tecnico-amministrativi da superare, e speriamo che questo quadriennio sia la volta buona. Siamo fiduciosi di riuscire a risolvere il problema, insieme ovviamente al presidente del Tribunale al procuratore e tutti i componenti della commissione permanente”, conclude.

