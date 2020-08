Inferno al ghetto di Borgo Mezzanone, scontri tra gruppi rivali e fiamme tra le baracche: grave un migrante

Tre le persone rimaste ferite nella colluttazione. Ci sono volute ore per domare l'incendio scoppiato nell'insediamento. Un senegalese di 22 anni è in prognosi riservata. Cause in corso di accertamento