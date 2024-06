Cittadini incivili beccati ad abbandonare rifiuti, nei guai grossi anche tre titolari di attività

Carabinieri del Nucleo del Parco Nazionale del Gargano di San Nicandro in azione: nei giorni scorsi - come confermato in un posto dal sindaco Matteo Vocale - nel mirino dei militari sono finite tre imprese e i rispettivi amministratori unici, che sarebbero stati deferiti alla Procura della Repubblica di Foggia per gravi reati, che vanno dall'abbandono alla combustione e smaltimento illecito di rifiuti verosimilmente prodotti durante le attività imprenditoriali.

Uno dei tre amministratori unici gestiva un'area di tremila mq in cui venivano abbandonati, smaltiti e talvolta dati alle fiamme, rifiuti speciali derivanti dall'ambito agricolo. Il responsabile unico di una Srl, invece, avrebbe smaltito rifiuti speciali in un'area non autorizzata e di particolare pregio, mentre il titolare di un'attività ricettiva aveva adibito un'area di duemila mq a deposito di materiale di risulta, ferroso e di vario tipo smaltito, ovviamente in maniera illecita, mediante combustione

Gli uomini dell'Arma, inoltre, hanno sanzionato 25 cittadini sorpresi ad abbandonare rifiuti sulle strade comunali, ma anche provinciali e statali, sempre in agro di San Nicandro Garganico. "Anche nel piccolo del nostro territorio, purtroppo, c'è tanto ancora da fare: molti sono i cittadini sporcaccioni e incivili che continuano a impestare le nostre campagne, i bordi delle strade urbane ed extraurbane, di rifiuti domestici, deiezioni canine, scarti di lavori edili o, peggio, rifiuti speciali con ricadute pesantissime non solo sul decoro dei luoghi ma anche sui costi che tutti dobbiamo sostenere per smaltirli. Emblematico è lo schifo che si crea tutte le sere davanti all'ecocentro con rifiuti lasciati a tarda sera alla mercé di cani e cinghiali: ma vi costa tanto andarli a buttare la mattina quando è aperto. Siete degli imbecilli! Non vi si può definire altrimenti".

Il primo cittadino ha aggiunto: "Nei prossimi giorni saranno intensificati i controlli sulle aree maggiormente esposte a questo fenomeno inqualificabile. Amiamo di più il posto i cui viviamo: non è possibile che si vada a buttare rifiuti addirittura nelle zone più belle del nostro territorio. Lasciatevelo dire: siete fuori di testa".