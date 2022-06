L'amicizia bluff e la "protezione" che prepara l'estorsione: "Chi è di Foggia sa che deve pagare"

Prima frequentano il locale (“un’amicizia bluff”, la definisce il pentito Villani), poi al primo problema si propongono per offrire “la protezione”. Così la Società Foggiana si infiltra nell’economia, attraverso le estorsioni, da sempre il core business della criminalità organizzata dauna. A spiegarne i meccanismi è Patrizio Villani, il Santista, affiliato dal 2009 alla batteria dei Sinesi-Francavilla con la qualifica di killer.

Imputato in due procedimenti - Decima Azione, attualmente in appello e Decima Bis di cui si sta celebrando il processo di primo grado - Villani ha deciso di collaborare con la giustizia lo scorso 10 maggio. Le sue dichiarazioni sono contenute in un interrogatorio di 130 pagine, confluito nei fascicoli dei processi.

“Il trucco è sempre quello, frequentano il posto - "Tutto a posto? Non tutto a posto?" - come va qualcuno a fare casino: "Ci pensiamo noi, ce la vediamo noi", però gli devi dare i soldi. L'amicizia a bluff”, spiega Villani. E’ questa “la protezione”.

A volte è semplice piegare la volontà dell’imprenditore o commerciante, altre meno. “Ci stanno posti dove non devi fare niente, devi solo chiedere e ci sta l'attività che te li dà (i soldi, ndr); e ci stanno posti dove non vogliono pagare e devi fare le lettere, i proiettili, oppure quando chiudono, vai con un motore vestito e ti fai vedere con la pistola in mano e gliela batti vicino al vetro”, spiega.

Il 44enne di San Marco in Lamis ricorda un caso emblematico, risalente ad alcuni anni fa, quando un ragazzo – estraneo alla Società – si faceva consegnare denaro presentandosi con una semplice frase: “Voi lo sapete chi mi manda". E i commercianti pagavano. “Chi apre l'attività a Foggia, chi è proprio di Foggia, che è nato in quella città, sa che deve pagare”, aggiunge Villani. “C’è chi dice: "Li devo dare allo Stato? Li do a loro". Chi invece no, quello là devi lavorare un po', li devi andare a minacciare, gli devi rendere la vita impossibile, glielo devi far capire, telefonate”.

Nei casi più gravi si fanno esplodere le bombe. Come mai gli ordigni tornano a farsi sentire sempre all’inizio dell’anno? chiede il pm della Direzione distrettuale antimafia. “È solo ironia della sorte”, spiega il pentito. “Non c'è una scelta... è una casualità”.