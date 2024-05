Gang di ragazzi adescano gay adulti, li pestano e li rapinano: un caso anche a Foggia

Uno dei fenomeni che allarma di più è quello degli adescamenti degli adulti gay da parte di malintenzionati.

Si tratta di gruppi di ragazzi che replicano una modalità tipica dei gruppi neonazisti attivi nei paesi omofobi: si apre un profilo falso su grindr, si adesca un gay adulto, gli si dà appuntamento in un luogo. Una volta lì, il ragazzo assieme ai complici pesta e rapina l’uomo. In alcuni si arriva anche alle sevizie, al ricatto, all’estorsione.

Durante gli ultimi dodici mesi una vicenda di questo tipo si è verificata identica a Treviso, Firenze, Perugia, Trapani, L’Aquila e a Foggia.

In altri casi, il contatto è avvenuto sempre attraverso dating app, ma l’inganno era agito da una persona sola. C'è anche la tecnica dell’approccio direttamente per strada quando il gruppo di aggressori arriva ad essere numerosissimo. In uno dei processi relativi a queste vicende, gli aguzzini si sono difesi sostenendo che i raid erano punitivi ritenendo le vittime pedofili.

Crimini che raramente emergono per la denuncia delle vittime. Mella stragrande maggioranza dei casi le vittime scelgono di risultare irreperibili.

Due dei casi più rilevanti censiti da Arcigay nel report delle 149 cronache di omolesbobitransfobia fanno riferimento all'aggressione compiuta il 29 giugno 2023 pubblicata in esclusiva sulle nostre colonne e a quella del settembre dello stesso anno in cui il padre non accettava l'omosessualità del figlio.