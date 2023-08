Voglio sapere chi ha ucciso il mio gatto

Buongiorno (si fa per dire) Foggiatoday, vi scrivo per chiedere supporto relativamente ad un misfatto avvenuto a Lucera all'inizio di questa settimana. Il 31 luglio poco dopo le 18, in via Indipendenza (zona centrale) all'altezza del numero civico 15, è stato investito un gatto (poi deceduto per atroce sofferenza). Quel gatto, intelligente, educato, vigile e zelante nel muoversi, era mio.

Da alcune testimonianze verbali finora raccolte, sembrerebbe che Zvonimir, stesse attraversando la strada quando un'auto in movimento a forte velocità lo abbia colpito. Premesso di essere consapevole degli equilibri e dei rischi legati alla coesistenza tra uomo e animale (soprattutto in un centro cittadino), vi sono alcuni punti per i quali chiedo e chiederò giustizia presso le opportune sedi.

Via Indipendenza è una via stretta a senso unico, con auto parcheggiate sul lato sinistro, centro di attività commerciali su ambedue i lati e luogo di passeggio per giovani e meno giovani. In via Indipendenza, dove la velocità massima di percorrenza non dovrebbe superare i 30 km/h poiché centro cittadino e per via della sua conformazione, spesso sfrecciano auto e altri mezzi a velocità indicibili.

Chi ha ucciso il mio gatto lo ha fatto deliberatamente oppure, percorreva la via a velocità indicibile con l'attenuante di non aver fatto in tempo a frenare: ma l'urto tra auto e animale è stato per certo sentito da chi guidava.

Chi ha ucciso il mio gatto, ha avuto il tempo di frenare e, in caso contrario, ha certamente percepito di avere colpito qualcosa o qualcuno e ha omesso i soccorsi. Chi ha ucciso il mio gatto avrebbe potuto uccidere un bambino (per me il mio gatto era un bambino). Chiedo quindi alla redazione di questo giornale e ai cittadini che possano avere assistito a questo episodio di inciviltà, di aiutarmi a risalire con testimonianze o mezzi video al numero di targa dell'auto del conducente che circola a piede libero in questa città.

Ringrazio anche il Comando dei Vigili Urbani di Lucera, l'associazione animali, il dott. Veterinario Dicesare di Foggia e le persone che hanno prestato soccorso a Zvonimir negli ultimi istanti della sua vita.