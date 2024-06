Gabriele, il giovane 'pianista' con lo spettro dell'autismo: "Noi genitori combattiamo insieme a loro"

La parola 'inclusione' spesso viene utilizzata per fare scena o per rendere più credibile un evento. Ma poi tutto si trasforma in 'esclusione', lasciando alla loro solitudine i ragazzi autistici o con altre disabilità. Ma c'è un mondo che chiama a sé chiunque. Qualunque sia l'età, la nazionalità o il colore di pelle. E qualunque sia la disabilità che si porta con sé.

Questo è il mondo della musica, nel quale chiunque è in grado di esprimere i propri sentimenti. Ed è questo mondo che ha accolto Gabriele, un giovane ragazzo autistico che ha trovato nel pianoforte la sua fonte di ispirazione. Dall'età di 8 anni Gabriele ha iniziato a premere i suoi primi tasti bianchi e neri su un pianoforte. Affiancato dalla dottoressa Luisa Scarlato dell'associazione Controvento, Gabriele ha scoperto il suo talento naturale.

A Gabriele diagnosticarono lo spettro dell'autismo in giovanissima età e i genitori da allora non si sono mai arresi, cercando di dare al proprio figlio gli stimoli necessari per evolversi e rincorrere la propria autonomia.

E così, ha scoperto di essere portato a suonare il pianoforte, a leggere gli spartiti e anche a partecipare a concorsi, che lo hanno già visto portare a casa premi prestigiosi.

Ancora una volta seguire, assecondare e spronare i figli autistici ha dimostrato che mai nulla è perso. Una persona con lo spettro dell'autismo è semplicemente un essere umano con percezioni diverse, né migliori né peggiori rispetto a chi si professa 'normale'. Ed essendo diversa la percezione è diverso anche il modo di apprendere ciò che lo circonda.