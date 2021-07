Attimi di terrore in via San Giovanni Bosco: donna si sveglia e trova ladro in casa, colpita con un violento calcio al petto

Si sveglia per un rumore e trova uno sconosciuto in casa. E' l'incubo vissuto la scorsa notte, da una 40enne foggiana, in via San Giovanni Bosco, a Foggia. L'uomo, vistosi scoperto, ha reagito colpendo con un calcio al petto la malcapitata per guadagnarsi la fuga. La donna ha avuto la lucidità di chiamare subito il 113. Sul posto, una 'volante' della polizia che ha avviato le indagini del caso. Dal primo sopralluogo di furto, pare che il ladro non abbia asportato nulla.