Nei giorni scorsi proprio la zona di Incoronata è stata colpita da una forte grandinata che ha distrutto gran parte delle coltivazioni. A questo si aggiungono i ripetuti furti, spesso a scopo estorsivo . Il titolare dell'azienda, tramite Foggiatoday, lancia un messaggio ai suoi colleghi "Non acquistate attrezzature rubate. Né accettare il cavallo di ritorno. Solo così questa pratica può essere fermata".

Due sere fa, in un'azienda agricola di Borgo Incoronata, 5 persone si sono introdotte all'interno del cortile asportando diversi mezzi e altri macchinari per l'agricoltura. Esattamente, è stato rubato un muletto, due trattori, una botte irroratrice, filtri e fertirrigatori. Quasi tutto completamente nuovo. Al vaglio dei Carabinieri le telecamere di videosorveglianza presenti nell'azienda.

Le campagne di Capitanata sono state ancora scenario di furti di mezzi agricoli, questa volta all'Incoronata. L'appello della vittima a non alimentare questa pratica

Irrompono in un'azienda agricola e portano via trattori e un muletto: "Non comprate attrezzature rubate"