Furto o sabatoggio ad 'alta tensione': smontate parti di un traliccio, chi ha agito ha rischiato grosso

Sabato scorso, in località Castellana in agro di Manfredonia, le Guardie Ambientali Italiane del posto coordinate da Alessandro Manzella, durante una ispezione hanno scoperto che da un traliccio dell'alta tensione mancavano diverse traverse in acciaio zincato.

Immediato è scattato l'allarme all'Enel per la messa in sicurezza della struttura, che nel fratempo potrebbe essere diventata debole e quindi a rischio torsione. Dall'ispezione è emerso che mancavano anche i bulloni e il materiale che tiene fisse le barre al traliccio.

Resta da capire se l'accaduto sia frutto di un tentativo di furto - in virtù del ritrovamento delle barre nei pressi del traliccio - o si tratti di un tentativo di sabotaggio alla struttura.