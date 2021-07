Furto ai danni di RiGenerAzioni, ladri portano via taglierba dall’Asp Sacro Cuore: “Siamo amareggiati”

Nel fine settimana scorso, un furto ha colpito la sede dell’Aps Sacro Cuore. I ladri si sono intrufolati nella sede dell’associazione, che ha sede nel Rione Candelaro, rubando un tagliaerba, che veniva utilizzato per il Laboratorio Ortodidattico e per le attività di rigenerazione urbana.

Il Laboratorio è una delle tante iniziative di RiGenerAzioni, il progetto selezionato da ‘Con I Bambini’ nell’ambito del Fondo per il Contrasto della povertà educativa minorile. Proprio nei mesi scorsi il lavoro del laboratorio didattico ha portato i suoi frutti con la raccolta da parte dei ragazzi della scuola media ‘Santa Chiara-Altamura-Pascoli’ dei frutti dell’orto da loro personalmente curato con l’ausilio del tutor del laboratorio Antonio Melchionda.

Frutti che erano andati alle famiglie bisognose del Rione Candelaro, iscritte al progetto. Ricordiamo che l’area che oggi ospita l’orto della scuola era un’area abbandonata, prima dell’inizio delle attività del progetto RiGenerAzioni. Un’altra iniziativa curata dal Laboratorio Ortodidattico è quella della manutenzione del pergolato di rose, un’area interna all’oratorio salesiano del Sacro Cuore, che prende vita in ricordo del sogno del pergolato di rose fatto da San Giovanni Bosco.

Oltre al furto del tagliaerba sono stati prelevati dall’associazione anche i materiali dei laboratori del progetto e sono state danneggiate anche le serrature degli armadi che contenevano i vari materiali. L’episodio è stato denunciato alle forze dell’ordine. “Siamo molto amareggiati per l’accaduto” dichiara il presidente dell’Aps Sacro Cuore Massimo Marino, l’associazione ricordiamo è capofila del progetto RiGenerAzioni.

“In questi anni insieme agli altri diciotto partner di progetto abbiamo portato avanti il sogno diventato realtà di costruire una comunità educante al Rione Candelaro, dando vita a tantissime attività che hanno dato una prospettiva sociale ed educativa nuova a tantissimi ragazzi e famiglie del quartiere. I ragazzi hanno avuto la possibilità di essere aiutati con il doposcuola, si sono cimentati con il teatro, con lo sport, con la coltivazione dell’orto, con i laboratori di comunicazione e cittadinanza attiva. Sono stati attivati lo Sportello Orientiamoci di avviamento al mondo del lavoro e quello di Raccolta e Distribuzione Viveri e supporto psicologico per le famiglie più bisognose”.

“L’amarezza del momento” sottolinea Massimo Marino “non fermerà il nostro impegno nel quartiere, forti dell’entusiasmo e della vicinanza dei ragazzi e delle famiglie che numerosi partecipano alle iniziative di crescita e speranza proposte. Continueremo ad investire tempo e risorse sul tema della legalità e della sicurezza, coinvolgendo le istituzioni, le forze dell’ordine, le associazioni, le famiglie, affinché si reagisca e non si corra il rischio di assuefarsi al male. E’ sicuramente un tema complesso” continua il presidente dell’Aps Sacro Cuore “rispetto al quale si dirigerà la nostra opera rispetto alla prevenzione, all'educazione e alla sensibilizzazione di tutti”.

“Il rispetto della legalità accompagnato a strumenti utili come la videosorveglianza sono gli elementi sui quali come associazione insieme ai partner del progetto Rigenerazioni continueremo a lavorare per non lasciare che vengano vanificati gli sforzi e i sacrifici di chi come noi a cuore il bene del quartiere e della città per proseguire ad operare in un contesto difficile quanto bello perché ricco di tanti ragazzi, che hanno scelto e stanno scegliendo con passione la via dello studio, della conoscenza, delle arti e delle professioni. In un’espressione che racchiude tutto questo, i ragazzi hanno scelto, grazie anche a RiGenerAzioni, la via del bello. E noi” conclude il Presidente dell’Aps Sacro Cuore “li accompagneremo sempre sulla via della bellezza contro l’illegalità e il vandalismo”.