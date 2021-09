Si intrufola nel Proshop di via Nardella ma scatta l'allarme anti-intrusione: sgamato dalla vigilanza viene fermato dai carabinieri

E' successo la scorsa notte, a Foggia, dove è scattato l'allarme anti-intrusione. Sul posto, una pattuglia dell'istituto di vigilanza 'Watchman eye', e i carabinieri che hanno portato il soggetto acciuffato in caserma. La sua posizione è al vaglio dell'autorità giudiziaria

/ Via Evemero Nardella

Furto sventato ai danni del punto vendita 'Proshop', in via Nardella, a Foggia. Il fatto è successo poco dopo l'una della scorsa notte, quando è scattato l'allarme anti-intrusione: immediato l'intervento di una pattuglia dell'istituto di vigilanza 'Watchman eye', che ha notato un soggetto sgattaiolare fuori dall'attività commerciale e scappare a gambe levate.

I vigilantes hanno allertato, quindi, i carabinieri, fornendo loro sia la descrizione del soggetto che le indicazioni sulla via di fuga. L'uomo è stato così raggiunto e fermato dai militari, che lo hanno portato in caserma per gli accertamenti del caso. La sua posizione è al vaglio dell'autorità giudiziaria.