Foggia, furto alla stazione di Ponte Albanito: ladri 40enni di pannelli tentano la fuga ma vengono bloccati dalla polizia ferroviaria

E' accaduto la scorsa domenica. Per il fatto, due 40enni foggiani sono stati arrestati per furto aggravato in flagranza. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita a Rete Ferroviaria Italiana, mentre il veicolo a loro in uso è stato sequestrato All’esito dell’udienza di convalida i due sono stati sottoposti rispettivamente alla misura dell’obbligo di dimora nel comune di residenza e del divieto di dimora nel Comune di Foggia.