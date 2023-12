Forzano serratura di un negozio: all'arrivo dei vigilantes scappano

Avevano già tagliato la serranda all'altezza della serratura, ma il tempestivo arrivo dei vigilantes li ha messi in fuga prima che il furto andasse a segno. Così è stato sventato un furto presso il negozio Joe Zampetti in via Monsignor Farina a Foggia.

L'intervento è giunto in seguito a una segnalazione di allarme arrivata intorno alle 3.46 della scorsa notte presso la centrale operativa della Watchman Eye. Prontamente, sul posto sono giunte le pattuglie che hanno riscontrato il taglio alla serranda effettuato da parte di ignoti. Dal controllo accurato non sono emersi ulteriori danni, proprio per via del repentino arrivo che ha messo in fuga i malfattori.

La sala operativa della Watchman Eye ha subito richiesto l'intervento dei carabinieri per i rilievi del caso, i quali hanno informato il responsabile del punto vendita che si è recato sul posto per il riscontro dei danni subiti.