Ladri in azione nel bar di un'area di servizio, ma non fanno i conti con i vigilantes: fuga a mani vuote

Furto sventato in danno del bar 'La Sosta', annesso all'area di servizio Eni, sulla tangenziale di Foggia. Il fatto è successo nella tarda serata di ieri quando, intorno alle 22:30, i malviventi - giunti sul posto a bordo di un'auto scura - hanno tentato di introdursi nell'attività commerciale.

La scena non è sfuggita agli operatori della centrale operativa dell'istituto di vigilanza 'Watchman Eye' che, nel visionare le telecamere di videosorveglianza, hanno lanciato l'allarme.Immediato l'intervento sul posto dei vigilantes, che hanno lanciato l'allarme alla polizia.

A quel punto, per i malintenzionati non è rimasta altra scelta se non fuggire a mani vuote. Indagini in corso da parte degli agenti delle 'Volanti' per risalire agli autori del gesto.