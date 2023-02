Rubano in un supermercato, ma all'uscita trovano i carabinieri: uno dei due era ricercato per violenza sessuale

Hanno rimosso i sistemi antitaccheggio da alcuni alimenti, ma all'uscita del supermercato sono stati fermati per strada e arrestati in flagranza di reato dai carabinieri della sezione Radiomobile.

E' successo a Cerignola, gli autori del furto sono due marocchini finiti in carcere su disposizione dell'autorità giudiziaria, che ha poi convalidato l'operato dei militari dell'Arma disponendo il divieto di dimora. Tuttavia, uno dei due è rimasto in carcere poiché era ricercato per una violenza sessuale commessa a Bologna nel 2016.