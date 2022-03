Si ruba anche di giorno in città: ladri ripuliscono box, asportati strumenti musicali ma anche olio e pasta

Un furto in pieno giorno – nella fascia oraria tra le 11.30 e le 15.30 – è stato messo a segno il 19 marzo in un box di via Luigi Treggiari, dal quale i ladri hanno portato via degli strumenti musicali dall’enorme valore affettivo, oltre che economico: circa 4mila euro il danno subito dalla vittima.

Questo il maltolto: Fender Stratocaster American special nera (Hss), Ibanez acustica colore natural con preamp Fishman e albero della vita sulla tastiera (ha un battipenna nero) e spalla mancante Hamer Slammer verde (con il blocco del ponte Floyd), Simil telecaster di liuteria con un elefante intarsiato sul body, Squire Stratocaster made in Korea Bianca anno ‘92 con pu American standard, cassa attiva Peavy).

I ladri hanno portato via anche una bici fixed verde Tiffany con accessori color cuoio, olio, pasta e vino. La vittima ha denunciato l’accaduto ai carabinieri. Le telecamere in prossimità di un bar e quelle di un palazzo potrebbero aver ripreso i delinquenti.