Non c'è pace per i commercianti di via Tiberio Solis: ancora una 'spaccata' nella notte, colpito centro ottico

Non c'è pace per i commercianti di via Tiberio Solis, a San Severo. Nel corso della notte, un'altra 'spaccata' è stata messa a segno in danno di un'attività commerciale della zona. Nel mirino dei malviventi, questa volta, è finito un centro ottico, dal quale i ladri hanno asportato occhiali da sole e da vista per un valore commerciale non ancora quantificato.

A scoprire l'accaduto, questa mattina, al momento dell'apertura, è stato il titolare dell'attività, che ha lanciato l'allarme ai carabinieri. Secondo quanto accertato dai militari, ignoti hanno infranto - utilizzando un martello o il 'chiusino' di un tombino - la vetrina dell'attività per garantirsi l'accesso ai locali. Qui hanno poi asportato la merce in vendita, razziata dalla vetrina e dagli espositori.

I carabinieri stanno acquisendo i filmati delle telecamere presenti in zona per ricavare elementi utili alle indagini. Non si tratta, purtroppo, di un caso isolato: solo pochi giorni fa, infatti, un altro furto con spaccata fu messo a segno, sempre in via Tiberio Solis, in danno di un negozio di borse ed accessori. In quel caso, i malviventi utilizzarono un piccone; l'arnese fu recuperato all'interno della vetrina.