Nuovo furto con spaccata a San Severo, colpito negozio di abbigliamento in piazza Incoronazione

Ignoti nella notte hanno sfondato la vetrata per introdursi nel negozio e portar via una ingente quantità di articoli. È il secondo furto registrato a San Severo nel giro di pochi giorni. Lo scorso 4 dicembre, a finire nel mirino dei ladri era stato il negozio 'Carpisa' di via Tiberio Solis