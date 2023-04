Furto con spaccata in un bar: “Per la musica chiamate subito i carabinieri, ma nessuno ha sentito nulla”

È andato via con un misero bottino, frutto di quotidiani sacrifici, e provocando solo danni l’autore del furto con spaccata al Gigà Bar di via Sicilia a San Severo. È successo la notte scorsa.

Il vetro blindato della porta è andato in frantumi e, oltre alla cassa, sono stati portati via dei documenti importanti per l’attività. La titolare, Gaia Gualano, si è sfogata sui social: “Non ho più parole”. Presa dallo sconforto, pur consapevole che ovunque possano accadere simili episodi, parla di una città ormai “invivibile”.

“Ho un’attività da quasi 13 anni – racconta - e se qualcuno sente un vocio in più o la musica un pochino più alta del normale chiama subito i carabinieri (in orari normalissimi di lavoro, precisiamo questa cosa), ma se poi succedono queste cose nessuno vede o sente nulla”. Fa notare come il vetro fosse pesante e, una volta spaccato in mille pezzi, presume abbia fatto molto rumore.

Poi si rivolge direttamente alla persona che si è introdotta nel suo locale: “Ti sei pure tagliato, hai fatto tutto questo casino per farti male e per rubare una cassetto fiscale con pochissimi spiccioli (che dovrai utilizzare per curarti)”. E così, prova a spiegare quanto lavoro e impegno ci sia dietro quei guadagni. “Noi, per mettere quei soldi puliti in cassa, dobbiamo fare 50 caffè, lavare 50 tazzine, 50 piattini, 50 cucchiaini e salutare 100 volte i clienti, sperando che domani ritornino”.

L’ultima riflessione è un appello rivolto ai suoi concittadini: “Se vogliamo una città civile dobbiamo essere solidali e non girarci dall’altra parte”.