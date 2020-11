Auto come 'testa d'ariete' contro la vetrata del bar, 'spaccata' sulla Statale 16: malviventi in fuga con liquori e sigarette

Furto con 'spaccata' la scorsa notte, lungo la Statale 16, in agro di Foggia. Nel mirino dei malviventi è finito il bar-tabacchi di una stazione di servizio presente lungo la direttrice.

Secondo quanto ricostruito, ignoti - utilizzando un'auto come 'testa d'ariete' - hanno sfondato la vetrata dell'attività commerciale per poi razziare liquori, sigarette e gratta e vinci per un valore non ancora quantificato. Dopo il furto, i malviventi si sono allontanati a bordo della stessa auto utilizzata per la 'spaccata'.

Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, che stanno acquisendo i filmati del sistema di sorveglianza dell'attività colpita e quelli delle telecamere presenti lungo la via di fuga dei ladri.

Un furto analogo, lo ricordiamo, è stato messo a segno qualche giorno fa, sempre a Foggia e sempre in danno di una stazione di servizio. Non si esclude -, ma al momento è solo una ipotesi - che ad agire possa essere stata la stessa banda.